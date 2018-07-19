Türkiye'den Trump'a papaz Brunson yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson konusunda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı tweete de cevap veren Bakanlık, "Türkiye bir hukuk devletidir. Ortada bir hukuki süreç var" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

ABD'YE 'OYALAMAYIN' TEPKİSİ: Aksoy, 13 Temmuz'da yapılan Türkiye- ABD ortak çalışma grubu toplantısına ilişkin "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğuyla ilgili Trump, Twitter'dan Erdoğan'a çağrıda bulunmuştu:

"Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"