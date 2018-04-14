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Türkiye'den Suriye'nin vurulmasına ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den Suriye'nin vurulmasına ilişkin ilk açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABD, ingiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "üm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 08:39 - Güncelleme: 14-04-2018 08:39

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.

"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.

BU TÜR SUÇLAR CEZASIZ KALMAMALI
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 09:48 nasıl bir politika anlamadım. rusya esedi koruyor rusya dostumuz diyor. erdoğan trumpa ve batıya pyd pkk işide destek veriyorsunuz diyor. ama dostumuz trump ve haçlı birliği diyor. olay ülkemize ve müslümanlara oluyor. ver mehteri gelsin oylar. bu kimyasal saldırının arkasında da amerika desteği ile ingilizlerin olduğu ispatlandı ama. kendileri çalıp oynuyorlar.

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