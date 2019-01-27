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Türkiye'den Süleymaniye'ye ilk uçuş

Türkiye'den Süleymaniye'ye ilk uçuş

THY, Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na ilk seferini gerçekleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 00:30 - Güncelleme: 27-01-2019 00:30

Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine ilk uçak seferinin gerçekleştirildiği duyuruldu. Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Halil İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın (THY) Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.

THY'ye ait uçağın Atatürk Havalimanı’ndan Süleymaniye Havalimanı'na indiğini ifade eden İbrahim, ilerleyen günlerde Irak Hava Yolları uçaklarının da Süleymaniye’den İstanbul’a seferler düzenleyeceğini kaydetti.

Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun tüm itirazlarına rağmen eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenledi.

Bunun üzerine Irak Meclisi de olağanüstü oturum düzenleyerek, IKBY'nin sınır, baraj ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesi yönünde karar çıkardı.

IKBY'nin söz konusu kararları ve yaptırımları reddetmesi üzerine Irak merkezi hükümeti, 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı.

Süleymaniye'ye 29 Eylül 2017'de uçuş yasağının getirildiğini hatırlatan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan daha önce yaptığı açıklamada 25 Ocak itibarıyla bu yasağın kaldırılacağını, THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşların yeniden başlayacağını bildirmişti.

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Kaynak : AA

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