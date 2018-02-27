Türkiye'den Salih Müslim kararına çok sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den PYD Eski Eş başkanı Salih Müslim'i Çekya'nın başkenti Prag'da serbest bırakılmasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ''bu karar uluslararası hukuka aykırıdır ve teröre destektir. Bunlarla beraber hareket edenler de teröristtir'' dedi. Çavuşoğlu ise Müslim kararı hukuki açıdan skandaldır. Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Gül ise bu karar siyasi bir karardır. Bu hatanın telafisini bekliyoruz'' diyerek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ''Karar terörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmıyor. Çekya terörle mücadelede samimiyetsiz ve inandırıcılıkltan uzak. Çekya masumların acısını umursamadı'' denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİLER: Bekir Bozdağ, karar için "Hukuka aykırı bir karardır. Suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine de aykırı bir karardır. Terörle mücadele konusunda gerek BM'nin gerek AB'nin gerek uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı bir karardır. Çok net şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Bu karar Türkiye - Çekya arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyecek bir karardır.

PEK ÇOK İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞ BİR TERÖRİST

Şu anda bize ulaşmış bir gerekçe yok. Bakacağız ama sonuç ortada. Sonuç bir terör örgütünün kurucusu yöneticisi olan geçmişte, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyet de bulunan ve pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır. Hem Kumrular Sokak'ta hem Güven Park'ta pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

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KAÇ MASUMUN HAYATINI KAYBETMESİ GEREK?

Yaptırdığı faaliyetlerin terör faaliyeti olması için daha kaç tane sivil ve masum insanın hayatını kaybetmesi gerekir? Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa veya Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için AB üyesi ülkeleri veya ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır? Bütün dünya da Çekya da biliyor ki PYD PKK DEAŞ gibi azılı eli kanlı bir terör örgütüdür.

BU SİYASİ BİR KARAR

Bu kararı hem aramızdaki hukuk bakımından yanlış olduğuna inanıyoruz. Bu türlü kararlar çok net siyasi karardır. Bu Türkiye'ye karşı net bir tavırdır.

TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE HAREKET EDENLER DE TERÖRİSTTİR

Biz ülkemizin masum siviller için her türlü terör örgütüyle mücadele edeceğiz. Bunlarla beraber hareket edenler teröristtir. Biz bunlarla mücadele edeceğiz.

ÇAVUŞUĞLU: BU KARAR BİR SKANDAL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Müslim kararı hukuki açıdan skandaldır. Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar açıklamasında bulundu.

BAKAN GÜL: BU HATANIN TELAFİSİNİ BEKLİYORUZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Bir hukuki mülahazadan ziyade, siyasi gerekçelerle beklediğimiz karar çıkmadı. Sözleşmelere ve hukuka aykırı bir karar çıkmıştır. Terörle mücadele anlamında asla kabul edilebilir bir durum değildir. Konunun takipçisi olacağız. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bütün haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Muhataplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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