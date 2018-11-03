Türkiye'den o ülkelere teklif 'Takas odası kuralım'

18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Murya Wilana katıldı.

10 YILLIK YOL HARİTAMIZ VAR

Çavuşoğlu, geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sunduğunu söyledi. Zirvede kabul edilen İstanbul bildirisi ve eylem planıyla da mevcut durumun fotoğrafının çekildiğini anımsatan Çavuşoğlu, D-8'den beklentilerin en üst seviyede ele alındığına işaret etti.

"Şimdi de önümüzde D-8'in 2020-2030 dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var." diyen Çavuşoğlu, gelecek sene Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak bakanlar konseyi toplantısında bu yol haritasının kabul ederek çalışmalara bu yönde şekil vermeye başlayabileceklerini belirtti.

GÜCÜMÜZÜ POTANSİYELİMİZİ ARTTIRABİLİRİZ

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki zamanı, D-8'i yenileyip canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanmak lazım. Uluslararası gelişmelere daha çabuk karşılık verebilecek bir D-8'den yanayız." diye konuştu. Çalışmaları bu yönde hızlandırıp esnek hale getirdikleri durumda daha az zaman ve ve enerjiyle daha çok iş başarabileceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da arttırabiliriz." dedi.

DAHA ETKİN HALE GELMELİ

Reform konusunda 8 ülkenin mutabakatına dayalı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine değinen Çavuşoğlu, D-8'in daha etkin hale getirilmesi için yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayış birliğine varılabileceğine olan inancını dile getirdi. Çavuşoğlu, D-8'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, yapının saygınlığının daha geniş kitlelere ulaştığı ölçüde artacağını vurguladı.

TEŞVİK ETMELİYİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Esnaf, sanayici, kobi ve tarım sektörünü ne ölçüde geniş bir yelpazede bu yapıya dahil edersek D-8'in faydalarını o derece somut ve görünür kılabiliriz. Özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz ve onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 sanayi ve ticaret odaları başkanlarını da bu konuda son derece istekli görüyorum ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yu da bu toplantıda ağırlayacağız.

TAKAS ODASINI TEKLİF EDİYORUZ

Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimleriyle yapmaya hazırlanıyoruz. Birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu anlamda D-8 bünyesinde de takas odası kurulmasını teklif ediyoruz."

D-8'DE HANGİ ÜLKELER VAR?

D-8, nüfuslarının çoğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir uluslararası örgüt.

Adından da anlaşılabileceği gibi örgütün sekiz üyesi bulunuyor: Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya.

D-8'in temelleri, Ekim 1996'da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın davetiyle bu ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nda atıldı.

Örgütün resmi kuruluşu ise Haziran 1997.