Türkiye'den Mısır'ın Afrin açıklamasına cevap

Dışişleri Bakanlığınca, Mısır Dışişleri Bakanlığının Afrin açıklamasına ilişkin "Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır. Harekat, sivil halkı bir terör örgütünün tahakkümünden kurtararak sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın önünü açmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanlığının Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamaya yazılı cevap verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat hakkında yayımlanan 19 Mart tarihli açıklamanın reddedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunan ülkelerin başında gelen Türkiye, ayrılıkçı bir terör örgütüne karşı mücadele vererek bilakis Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmaktadır. Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır. Harekat, sivil halkı bir terör örgütünün tahakkümünden kurtararak sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın önünü açmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Suriye’deki siyasi çözüm çabalarını baltaladığı iddiasının tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’deki siyasi çözüm sürecinde rolü olamaz. Terörizmle mücadelenin başarılı olması için tüm bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun ikirciksiz bir tutum takınması ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmasından imtina edilmesi lazımdır. Mısır’ın Suriye topraklarını işgal etmeye yeltenen PYD/YPG gibi terör örgütlerine arka çıkmak yerine, Suriye ihtilafının çözümü konusunda samimi çaba göstermesi ve bu şekilde Arap dünyasına bir katkıda bulunması beklenir."