  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den kanser tedavisine destek!

Türkiye'den kanser tedavisine destek!

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bir değişiklik ile kanser tedavisi artık ücretsiz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:58 - Güncelleme: 06-07-2018 15:58

Belki de kanser hastalarının en büyük sorunu sigortanın tedavi ihtiyaçlarını karşılayamıyor oluşuydu. Oluşuydu diyoruz çünkü artık ülkemizde kanser tedavisi ücretsiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bir değişiklikle kanser tedavisin artık ücretsiz olduğunu duyurdu. Böylelikle Türkiye'de kansere savaş açan ülkeler arasına girmiş oldu.

Türkiye’de bu zamana kadar ücretli olan kanser tedavisi artık ücretsiz hale getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde, ilgili maddelere yapılan düzenlemeler Resmi Gazete tarafından yayınlandı ve yürürlülüğe girdi. Artık kanser tedavisine ilişkin her türlü ek ücret ya da fark masrafları tarihe karıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından imzalı şekilde yapılan açıklamayla, 5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de belirtilen tebliğ değişikliği artık yasallaştı.

Sareroğlu, düzenlemeye ilişkin açıklamada; "Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon lira ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon liraya çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den kanser tedavisine destek! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro