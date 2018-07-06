Türkiye'den kanser tedavisine destek!

Belki de kanser hastalarının en büyük sorunu sigortanın tedavi ihtiyaçlarını karşılayamıyor oluşuydu. Oluşuydu diyoruz çünkü artık ülkemizde kanser tedavisi ücretsiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bir değişiklikle kanser tedavisin artık ücretsiz olduğunu duyurdu. Böylelikle Türkiye'de kansere savaş açan ülkeler arasına girmiş oldu.

Türkiye’de bu zamana kadar ücretli olan kanser tedavisi artık ücretsiz hale getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde, ilgili maddelere yapılan düzenlemeler Resmi Gazete tarafından yayınlandı ve yürürlülüğe girdi. Artık kanser tedavisine ilişkin her türlü ek ücret ya da fark masrafları tarihe karıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından imzalı şekilde yapılan açıklamayla, 5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de belirtilen tebliğ değişikliği artık yasallaştı.

Sareroğlu, düzenlemeye ilişkin açıklamada; "Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık. Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon lira ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon liraya çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: Teknolojioku