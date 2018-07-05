  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 22:00 - Güncelleme: 05-07-2018 22:00

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el-Ahmar Bedevi Bölgesi'nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BU EYLEMLER FİLİSTİN DEVLETİ PERSPEKTİFİNİ RİSK ALTINA SOKMAKTADIR"

"İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır. İsrail'in bölgede gerilimi artıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."



İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ BEDEVİLERİN KÖYLERİNİ YIKMASI

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.


İSRAİL ASKERLERİ, DARP ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALDI

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ 170 ÖĞRENCİLİ OKULUN YAKILMASINA KARAR VERMİŞTİ

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.


"FİLİSTİNLİLERDEN ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN" PROJE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.


İSRAİL'İN BU YIKIMLARLA BEDEVİLERİ GÖÇ ETTİRMEK İSTİYOR

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den İsrail'e sert tepki haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro