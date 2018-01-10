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Türkiye'den İran ve Rusya'ya Esad çağrısı! Durdurun

Türkiye'den İran ve Rusya'ya Esad çağrısı! Durdurun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Beşar Esad'ın İdlib'e düzenlediği saldırılarla ilgili Rusya ve İran'a rejimi durdurun çağrsında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:46 - Güncelleme: 10-01-2018 09:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu. Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Çavuşoğlu, canlı yayında Beşar Esad'ın İdlib'e düzenlediği saldırılarla ilgili Rusya ve İran'a rejimi durdurun çağrsında bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı. Sınırda ilerleme var, rejim ilerliyor. O yüzden dün Rusya ve İran temsilcilerini çağırıp gerekli uyarılarda bulunduk.

ILIMLI MUHALİFLER HEDEF ALINIYOR: Türkiye'nin muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'de dördüncü gözlem gücünü yerleştirmeye başladı. Sivil halk ve ılımlı muhalif hedef alınıyor.

İhlallere bakıyorsunuz, yüzde 95 rejim ya da rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Amaç sivilleri tamamen yok etmek. Bizim arzu ettiğimiz bu değil.

İRAN VE RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu basit bir hava saldırısı değil. Burada niyet farklı. Dün İran'ın ve Rusya'nın temsilcilerini bakanlığa çağırdık ve gerekli uyarılarda bulunduk. Buradaki amaç, bu saldırılarla bazı gönülsüz grupların Soçi'ye gitmesini sağlamak ise o da ters teper. 

YPG'NİN OLACAĞI YERDE OLMAYACAĞIZ

Bizim çekincelerimiz var ama bu çekinceleri biz mutabakata bağladık. Şu cümle çok önemli, Soçi'ye kimlerin katılacağını 3 ülke birlikte istişare eder ve birlikte kararlaştırırlar. Terörist grupların davet edilmemesini söyledik. YPG'nin olduğu yerde olmayacağımızı söyledik.

BUNDAN SONRA HANGİ ADIMLARI ATACAĞIMIZI KONUŞALIM

Amaç Astana ve Soçi'nin Cenevre'ye entegre edilmesi. Fakat Cenevre ile ilgili sıkıntı da şudur, hiçbir şey müzakere edilmedi. Rejim özellikle müzakerelere yanaşmadı. O nedenle biz Soçi ve Astana'da olmayan tüm fikirdaş ülkelere diyoruz ki gelin Cenevre'yi de canlandıralım. Bir tarih belirlemeye çalışıyoruz, bundan sonra hangi adımları atacağız bunları değerlendirelim. Biz Suriye için önemli bir rol oynuyoruz. Tek niyetimiz var, Suriye'de istikrarı tesis etmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. 

ABD'NİN PYD'YE SİLAH YARDIMI

Amerikalılar, önceden Rakka operasyonundan sonra bölgeden ayrılmayı düşünüyorlardı. Bazıları siz buradan ayrılmayın masrafları biz karşılayalım dedi. Amerika'nın iç yönetimine karışmak haddimiz değil ama oradaki karışıklık bizi de etkiliyor. Farklı kurumlardan farklı açıklamalar gelmeye başladı. Öyle görülüyor ki Trump yönetimi bazı kurumlara sözünü de geçiremiyor. Farklı tablolar görüyoruz. Burada bizim arzu ettiğimiz durum henüz oluşmadı. İlişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen en önemli konulardan biri bu. FETÖ'nün iadesi ve ABD'nin PYD'ye silah vermesi. Amerika hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir. Terör örgütüne silah vermek ne demek? Bir taraftan da bize diyorsunuz ki PKK ile mücadelede size somut destekler vereceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 10:51 durdurun dünyayı inecek var indirin

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