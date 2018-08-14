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Türkiye'den İPhone'a ambargo! İşte Apple/ İPhone'un Türkiye'deki pazar payı

Türkiye'den İPhone'a ambargo! İşte Apple/ İPhone'un Türkiye'deki pazar payı

Türkiye artık Cumhurbaşkanı Tecep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında açıkladığı son dakika kararla ABD'nin teknoloji ürünlerine ambargo uygulayacak. ABD markaları içinde Türkiye'de en büyük rağbet gören marka şüphesiz Apple...Türkiye bundan sonra İPhone'a da ambargo uygulayacak. Peki İPhone'un Türkiye'deki pazar payı ne kadar? İşte o rakamlar...

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 12:33 - Güncelleme: 14-08-2018 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda ABD ile yaşanan krizle ilgili olarak çok önemli bir açıklamada bulundu.

Erdoğan konuşmasında, "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Biz bunları bulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." dedi. Peki Apple'ın Türkiye'de ve dünyadaki pazar payı ne kadar?

Apple'ın açıkladığı 31 Mart 2018 tarihinde sona eren 2018 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlara göre şirketin geliri 16'lık artış göstererek 61,1 milyar ABD dolarına ulaştı. Seyreltilmiş hisse başına gelir ise yüzde 30 artarak 2.73 ABD doları seviyesine geldi. Uluslararası satışlar bu çeyrekteki gelirin yüzde 65’ini oluşturdu. 

iPHONE’UN 11 YILLIK PERFORMANSI: Şirket 2018’in Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 60 milyar dolar ile 62 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurmuştu. Çeyrek sonuçlarının açıklanmasından önce piyasa değeri 956 milyar dolar eden Apple’ın 11 yıllık geçmişi olan iPhone satışları nasıl?

BİR MİLYARIN ÜZERİNDE SATIŞ:  Bugün veya yarın tarihteki ilk 1 trilyon dolarlık değere sahip şirket ünvanını alması beklenen Apple’ın 11 yıllık iPhone karnesinden ortaya çıkan 7 çarpıcı sonuç şöyle:

İlk iPhone modelini 2007 yılının ortasında piyasaya sunan Apple, aradan geçen 11 yıllık dönemde toplam 1 milyar 375 milyonun üzerinde iPhone modeli sattı.

İPHONE DÜNYA GENELİNDE 220 MİLYONU AŞAN RAKAMLARA ULAŞTI: Şu ana kadar Apple’ın satışa çıkardığı iPhone modellerinin sayısı 18’e ulaştı. Bu modeller arasında iPhone 6 ve iPhone 6 Plus dünya genelinde ulaştığı toplam 220 milyonu aşan satış adedi ile şu ana kadar en çok satan iPhone modelleri oldu.

SADECE İPHONE'DAN 893 MİLYAR GELİR SAĞLADI: Şirketin 2007-2018 arasındaki dönemde sadece iPhone satışlarından elde ettiği gelir 893 milyar doları buldu. Bu rakam Türkiye’nin 850 milyar dolarlık milli gelirinin de üzerinde bir rakam olarak kayıtlara geçti.

İLK İPHONE MODELİNİ 2007'DE SATIŞA SUNDU: 2007 yılında ilk iPhone modelini satış sunduğunda sözkonusu yılda iPhone başına 88 dolar gelir (kontratlı satışlar nedeniyle) elde eden şirket, bu rakamı 999 dolarlık iPhone X’in etkisiyle 2017 yılında 726 dolara kadar çıkardı. 2018’in ilk 6 ayı itibariyle ise Apple, iPhone başına 649 dolar kazandı.

APPLE'IN PAZAR PAYI HAZİRAN'DA GERİLEDİ: 2010 yılının Mart ayında iPhone ile küresel akıllı telefon pazarında yüzde 33’lük paya sahip olan Apple’ın pazar payı Haziran 2018’de yüzde 19’a geriledi. Şu an itibariyle en büyük rakibi olan Samsung’un pazar payı ise aynı dönemde yüzde 2’den yüzde 30’a çıktı.

TÜRKİYE’DE APPLE’IN PAZAR PAYI NE KADAR: Türkiye’de ise Apple’ın iPhone ile Mart 2010’da yüzde 20 olan pazar payı, Haziran 2018’de 16’ya düşerken, Samsung’un pazar payı yüzde 6’lardan yüzde 52’lere ulaştı.

Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

iPhone’lar pasaport yerine geçebilecek

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Fikirci Fikri 14 Ağustos 2018 13:35 İsrail'den tohum alımlarını yasaklasak esas o zaman Trump'ın zoruna gider. Türk Milleti de GDO'lu tarım ürünlerinden kurtulur.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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