Türkiye'den iki Müslüman kadına tam destek!

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ABD Kongresi ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı Omar ve Filistin asıllı Tlaib'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, "Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i ABD Kongresine seçilmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Amerikalı Müslümanlar için büyük bir başarıya imza attılar" ifadelerini kullandı.

2000'den bu yana en fazla Müslümanın adayın yarıştığı seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Tlaib ve Omar, "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olarak tarihe geçmişti.