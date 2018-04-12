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Türkiye'den gerilim için yeni açıklama! ABD Suriye'ye saldırırsa...

Türkiye'den gerilim için yeni açıklama! ABD Suriye'ye saldırırsa...

Türkiye'den ABD ve Rusya kriziyle ilgili yeni açıklama geldi. Dışişleri; '' Saldırının Esad tarafından yapıldığına dair güçlü şüpheler var. Kimyasal saldırı cezasız bırakılmamalı. BMGK'da ABD tasarısının reddi kaçırılmış fırsat" açıklamasını yaptı. Peki Türkiye operasyonu destekleyecek mi? İşte yanıtı...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 11:25 - Güncelleme: 12-04-2018 11:25

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. 

Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

Açıklamada ''kimyasal saldırı cezasız bırakılmamalı. Saldırının Esad tarafından yapıldığına dair güçlü şüpheler var. BMGK'da ABD tasarısının reddi kaçırılmış fırsat" denildi.

SALDIRI CEZASIZ BIRAKILMAMALI: Aksoy'un açıklamaları şöyle: 7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor.

BU FIRSAT KAÇIRILDI

Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk. Fakat bu fırsat kaçırıldı.

İNCİRLİK KULLANILACAK MI?

Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti. Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN FETÖ'CÜLER

FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • alara 12 Nisan 2018 12:49 türk insanı intikamı alınmamış ihanetleri unutamıyor , bunlar hep abd hanesinde yazılı duruyor, türkiye yönetim olarak abd ile dost olsa sıkıfıkı olsalar bile türk halkı bu intikamlar alınmadığı müddetçe abd yi hep düşman görecek , gizli kapaklı olanları boş ver açıkça yapılan iki saldırı varki biri türk askerinin başına çuval geçirilmesi, diğeride muhavemetin batırılması , sadece bu iki olay için bile türkler Abd ile dost olamaz.

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