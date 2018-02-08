  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den Fransa'ya Zeytin Dalı tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya Zeytin Dalı tepkisi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi. Çelik, ''Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-02-2018 20:16 - Güncelleme: 08-02-2018 00:34

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Zeytin Dalı Harekatı hakkında kullandığı akıl almaz ifadelere Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.

Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor diyen Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

"Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: “Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.

Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu.

Devamında Le Drian, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir.

"HERKES BUNA DİKKAT ETMELİDİR"

Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir.

Türkiye her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz.

Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de “hukuk”a da en uygun davranış olacaktır."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den Fransa'ya Zeytin Dalı tepkisi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • gençler 07 Şubat 2018 23:28 Onların ülkesine bomba atılmıyor, onlar için bir risk yok tabi konuşurlar..geçsinler bunları güçlü devletimizin yaptığı tüm operasyonların yanındayız

    CEVAP YAZ 14 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat