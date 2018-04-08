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Türkiye'den Esad rejimine sert 'kimyasal' kınaması...

Türkiye'den Esad rejimine sert 'kimyasal' kınaması...

Dışişleri Bakanlığı, Esad rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi...

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 15:34 - Güncelleme: 08-04-2018 15:34

Türkiye, "kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan" Suriye'de Duma'ya düzenlenen zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de dün akşam Duma'yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin derin endişeyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir." ifadesi yer aldı.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasına ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasına yönelik beklentinin dile getirildiği açıklama şöyle devam etti:

Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

"Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında 40 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • HATAYLI 08 Nisan 2018 16:08 Tayyip'in OHAL rejimi Bakanlığı sözlerinin seviyesi tam bir rezillik!................. Suriye'de Esad rejimi yok!............ Suriye Devleti Var!

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