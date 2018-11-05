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Türkiye'den dev atak ! Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknoloji

Türkiye'den dev atak ! Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknoloji

Türkiye, dünyada uydu fırlatabilen 11 ülke arasında yerini almaya hazırlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Bu sayede proje tamamlandığında Türkiye, uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:44 - Güncelleme: 05-11-2018 11:44

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi'nde imzalar atıldı.  SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı MUFS Geliştirme Projesi'nin sözleşmesi, öngörülen süre içinde imzalandı.

Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi'ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'nin geliştirilmesini ve test edilmesini kapsıyor.

Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, "Mikro Uydu Fırlatma Aracı"nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • karamanlı 05 Kasım 2018 13:18 önceki seçimlerde heryerden petrol, gaz, kaya gazı kömür bulunurdu. şimdide memlekette yapılmayan teknoloji kalmadı..

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