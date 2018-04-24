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Türkiye'den AKPM'nin küstah çağrısına sert yanıt! İşinize bakın...

Türkiye'den AKPM'nin küstah çağrısına sert yanıt! İşinize bakın...

AKPM Denetim Komisyonu "Seçimleri erteleyin" çağrısı yaptı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Başbakan Binali Yıldırım'dan sert tepki geldi: "AKPM Denetim Komisyonu işine baksın, siyasi kara propagandaların esiri olmasın..."

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 17:06 - Güncelleme: 24-04-2018 17:38

AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçimlerin ertelenmesi çağrısı yaptı. Hem Başbakan Binali Yıldırım hem de AB Bakanı Ömer Çelik sert cevap verdi. İspanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "AKPM kendi işine baksın, Türkiye seçimini yapacak. AKPM önce teröristbaşı Salih Müslim'i konuşturmasın" derken, Ömer Çelik, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu'nun Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimlerin AB kriterlerine uygun olmayacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. AKPM Denetim Komisyonu'nun Türkiye’de mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği, seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı ve ertelenmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Bakan Çelik şöyle konuştu:

HADDİNİ AŞMASIN SAYGINLIĞINI KORUSUN... "Haddini aşmak' nedir diye sorulsa rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir. Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. 'Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız', o yüzden 'seçimleri erteleyin' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiye’nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. 'Seçimi erteleyin' demek, haddini aşmaktır" dedi.

AKPM'den küstah çağrı! Seçimleri erteleyin...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 17:51 Kin,intikam nefret vb kötü alışkanlıkların kimseye bir faydası dokunmaz!Bu hasletlerin ülkeyi içinden çıkılmaz durumlara götürmesi doğaldır.N e ekersen onu biçersin...Peşin hüküm ve hırsla kalkanın zararla oturacağı yılların tecrübesiyle söylenmiş sözlerdir...

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KİMDİR ?
Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

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