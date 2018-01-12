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Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin son seyahat uyarısıyla ilgili, 'bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım' dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 21:12 - Güncelleme: 12-01-2018 21:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan 'seyahat uyarısı krizi' ile ilgili "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "(ABD'nin) Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım" dedi. 

NE OLMUŞTU?

ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yapmıştı. Bu yeni planın Washington’da açıklamasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve Ankara’nın rahatsızlığı iletilmişti.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE SEYAHAT UYARISI

 Dışişleri Bakanlığı da bugün ABD'ye yönelik seyehat uyarısı yayınladı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 22:25 Emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı dört gözle beklenirken, uzmanlar seyyanen zammın şart olduğunu belirtti.

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