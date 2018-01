Türkiye'den ABD'ye seyahat misillemesi

ABD, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstererek Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısı yapmıştı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yeni kriz olarak adlandırılan uyarısına Dışişleri Bakanlığı'dan misilleme geldi. Bakanlık ABD'ye seyahat edecek olan Türk vatandaşlarını 'terör saldırılarında artış var' diyerek uyardı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.

Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.

"KEYFİ TUTUKLAMALARA MARUZ KALMAKTA..."

Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.

Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ABD ile yeni kriz Türkiye'yi 3’üncü kategoriye soktular