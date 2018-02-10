  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den ABD'ye sert cevap! Yeni kriz mi?

Türkiye'den ABD'ye sert cevap! Yeni kriz mi?

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türk yargısıyla ilgili sözlerine çok sert bir biçimde cevap verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 21:50 - Güncelleme: 10-02-2018 00:40

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Türk vatandaşı Serkan Gölge'nin mahkum edilmesiyle ilgili yaptığı "Derin kaygı duyuyoruz" ifadelerine cevap verdi. Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir" dedi.

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde: 

"Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.

ABD'nin kara listeye aldığı Türk! DEAŞ'ın paravan şirketi...

Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir.

ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz."

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduklarını belirterek, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu

AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den ABD'ye sert cevap! Yeni kriz mi? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • işin aslı 10 Şubat 2018 01:49 Terörist sevici alçak abd,her zamanki gibi teröristi ve uşaklarını arkaya alıyor.

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat