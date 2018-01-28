  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'den ABD'ye resti! Bundan sonra...

Türkiye'den ABD'ye resti! Bundan sonra...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Münbiç'te Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütlerine göz yumulmayacağını ve bunun devam etmesi halinde oralara da operasyon düzenleneceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-01-2018 11:20 - Güncelleme: 28-01-2018 11:20

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programın Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Münbiç'te Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütlerine göz yumulmayacağını ve bunun devam etmesi halinde oralara da operasyon düzenleneceğini söyledi. İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

BUNDAN SONRA SADECE SÖZE BAKILMAYACAK: Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.

''MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDA TEMİZLENECEK''

ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek. Gerekirse buralara da girilecek.

Türkiye blöf yapmıyor. Türkiye çok net bir şekilde bu konu kararlılığını ortaya koyuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'den ABD'ye resti! Bundan sonra... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mehmet uğuz 28 Ocak 2018 12:26 Bu ABD ne arıyor bu bölgede, Irak ve Suriye tarafı bizim kendi soydaşlarımız, kendi akrabalarımız, bizim Osmanlıdan kalan insanlarımız. Bizim birbirimizle hiç bir sorunumuz yok, üç ülkede huzurlu şekilde insanlar yaşıyordu. Biri durumdan vazife çıkardı, bu bölgede yaşayan insanların hiç biri ayrılık düşünmüyordu. PKK/YPG terör örgütleri yıllarca eşitlik, demokrasi diye diye insanları katletti, zorla bazı kesimlerde bilinç oluşturdular. Kimsenin derdi ayrılık değil. Bu ABD Irak'ta olduğu sürece Bağdat'ta canlı bombalar patlar, Afganistan'da patlar, Suriye'de patlar. Bunlar Kızılderilileri katletmiş bir millet, gerçi ne millet olduğuda belli değil.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat