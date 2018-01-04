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Türkiye'den ABD'ye çok sert Hakan Atilla tepkisi

Türkiye'den ABD'ye çok sert Hakan Atilla tepkisi

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın hakkındaki 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Türkiye sert tepki gösterdi: "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir."

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:34 - Güncelleme: 04-01-2018 10:50

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın hakkındaki 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulunmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Haksız ve talihsiz bir gelişmedir..." denildi.

Dışişleri açıklamasında, "ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

HAKSIZ VE TALİHSİZ BİR GELİŞME: "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.

SAHTE VE İSTİSMARA MÜSAİT DELİLLER: ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.

FETÖ MENSUPLARINA MADDİ LOJİSTİK DESTEKLE: Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

BU HUKUK AYIBINDAN DÖNÜLSÜN: Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir.

Hakan Atilla hangi suçlardan suçlu bulundu?

Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi! Bundan sonra ne olacak?

 

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