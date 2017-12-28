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Türkiye'den ABD'nin vize kararıyla ilgili açıklama

Türkiye'den ABD'nin vize kararıyla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye ile vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de kısıtlamaların eş zamanlı kaldırıldığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 18:15 - Güncelleme: 28-12-2017 18:15

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.

Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.

Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Ekim ayında aldığı kararın ardından mütekabiliyet ilkesi esasında benzer ifadelerle bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediği belirtildi. ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edilmişti.

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 WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

''ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.

Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.''

RANDEVU TARİHİ DEĞİŞTİ

Öte yandan *Açıklamadan kısa bir süre sonra ABD Konsolosluğu'nda daha önce 2019 Ocak olarak açıklanan randevu tarihinin 2018 Ocak ayından itibaren alınabildiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Scarface06 28 Aralık 2017 21:27 ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edilmişti Bu önemli yani ajanlara artık dokunulmayacak ilginç

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