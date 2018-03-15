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Türkiye'den 579 projeli dev atak

Türkiye'den 579 projeli dev atak

SSM Sektörel Strateji ve Yatırım Planlama Müdürü Hüseyin Kılıç, "2002'den bu yana personel sayısı 2 kat artan müsteşarlığımızın yürüttüğü proje sayısı ise 5-6 kat arttı. SSM olarak toplam proje bedeli yaklaşık 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönetiyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 18:09 - Güncelleme: 15-03-2018 18:09

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sektörel Strateji ve Yatırım Planlama Müdürü Hüseyin Kılıç, Türk savunma sanayi sektörünün son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştığını, SSM'nin de toplam bedeli 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönettiğini belirtti.

Savunma sanayisine yönelik üretim yapan ana firmalarla Ege Bölgesi'nden tedarikçi olmak isteyen firmaları bir araya getiren Ege Bölgesi Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi, İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlendi.

Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ Motor, BMC, FNSS ve Otokar temsilcileriyle firmaların ikili görüşmeler yaptığı zirvenin açılışında konuşan Kılıç, dünyada savunma harcamaları içinde Türkiye'nin yüzde 1'le 14,9 milyar dolarlık paya sahip olduğunu, askeri satışlara göre ilk 100 şirket içinde Aselsan, TAİ ve Roketsan'ın yer aldığına dikkati çekti.

50 BİN ÇALIŞAN

Hüseyin Kılıç, savunma sanayisinde çalışan sayısının 35 bin olduğunu, askeri fabrikalar ve tersaneler de dahil edildiğinde bunun 50 bine ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"2002'den bu yana personel sayısı 2 kat artan müsteşarlığımızın yürüttüğü proje sayısı ise 5-6 kat arttı. SSM olarak toplam proje bedeli yaklaşık 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönetiyoruz. Bunların yüzde 55'i sözleşmesi imzalanmış durumda. Genelkurmay Başkanlığı 34, SSM 84, İçişleri Bakanlığı 58, TSK 306, müşterek 77 ve diğer kamu kurumlarıyla 20 adet proje yürütüyoruz. SSM ekosisteminde yaklaşık 800 firma kayıtlı. Burada ana ve alt yükleniciler de var. Türk savunma sanayii sektörü de son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştı."

"2018-2022 STRATEJİSİNİ TAKİP EDİN"

Müsteşarlığın oluşturduğu çeşitli iştiraklerle hibrit yakıtlı roketten milli baz istasyonuna geniş bir alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirdiğine işaret eden Kılıç, ayrıca desteklediği Teknopark İstanbul ve Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ile sektörün gelişimi adına aktif rol oynadığını dile getirdi.

SSM'nin halen özgün helikopter, Milli Muharip Uçak, Göktürk 3 Uydusu projelerine devam ettiğini kaydeden Hüseyin Kılıç, 2018 -2022 Sektörel Strateji Dokümanı'nın gelecek hafta yayımlanacağını, bunu tüm firmaların dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma sanayisine yönelik nitelikli üretim yapan yan sanayi şirketleri de krediyle desteklediklerini dile getiren SSM Sektörel Strateji ve Yatırım Planlama Müdürü Kılıç, ana sanayi şirketleriyle sözleşme imzalayan KOBİ'lere mevcut faiz oranının yarısına tekabül eden yüzde 6 ile maksimum 10 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz olarak destek verdiklerini aktardı.

Bu kapsamda şu ana kadar 12-13 firmaya 140 milyon liralık kaynak sağladıklarını belirten Kılıç, sektörün yetişmiş elemana ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Zeytin Dalı Harekatı'nın savunma sanayisinin mutlaka milli olması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Almanya'nın harekat sürecinde tanklarla ilgili ambargo koyma konusunu telaffuz ettiğini anımsatan Demirtaş, "Dışarıdan alınan silahla, tankla, topla ülkemizin birliği, beraberliği ve bekasını korumak için bir savaş yapmak çok kolay değil. Cumhurbaşkanımıza bu vizyonu nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsansız hava aracımızla, kendi obüslerimizle, uçaksavarlarımızla, milli ürünlerimizle bir harekat yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu Afrin'de gördük" dedi.

Ege Bölgesi Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi Koordinatörü Kadir Uçar da 2 gün sürecek zirvede kurulacak iş birlikleriyle Ege'nin, savunma sanayisinde daha aktif rol alabileceğine işaret etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mergen 15 Mart 2018 19:19 kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış.teröristlere hibe edip bize parayla silah satmadılar,allahın izniyle emin adımlarla ilerleyip kendimiz yapıyoruz haydi bastır türk.

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