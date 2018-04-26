Türkiye'deki uyuşturucu bağımlılarından can yakan itiraflar

Aslında bu alkol ve kumar gibi sorunları da kapsayan tür toplantılar dünyanın her tarafında yapılıyor.

Madde bağımlısı kişilerin bir araya geldiği Adsız Narkotik toplantıları ise Türkiye'de de, üyelerin periyodik olarak bir araya gelmesi ile gerçekleşiyor.

Bu organizasyonun kimi üyeleri bugün artık 20 yıldır uyuşturucudan uzak olmalarına karşın halen kendilerini "bağımlı" olarak tanımlıyor.

Tamamen üyelerin bağışları ile işleyen bu sistemde, herhangi bir devlet ya da özel kuruluş yardımı kabul edilmiyor.

Toplantıya ilk kez katılan bir bağımlı, Adsız Narkotik toplantısınının en önemli kişisi konumunda. Çünkü bu yapıda çift taraflı bir iyileşme sürecinin varlığına inanılıyor.

Bir bağımlının diğerine yardımının iyileştirici değerine inanan NA (Adsız NArkotik) üyeleri, yeni gelenin tedavi sürecine odaklanırken, kendi temiz kalma süreçlerine de katkı sağlıyorlar.

"Biz bizde olanı ancak vererek kendimizde tutarız" cümlesi de yeni bir bağımlının iyileşmek için toplantıya katılmasının önemini anlatıyor.

"Yalnızca bir gün için temiz kal" da bu toplantılarda iyileşme motivasyonunu canlı tutumak için sık kullanılan ifadelerden biri.

Adsız Narkotik Türkiye üyeleri İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen bir NA toplantısını "adsızlıklarını" koruyacak şekilde ilk kez BBC Türkçe'nin görüntülemesine izin verdi.

  • Güncel 26 Nisan 2018 14:37
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