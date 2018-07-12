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Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği, Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı. 2011’den bu yana, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığı alan kişi sayısı ise 55 bin 583 oldu

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 22:25 - Güncelleme: 12-07-2018 22:25

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci sayısı Haziran 2018 itibariyla 3 milyon 570 bin 352 oldu. Derneğin verilerine göre, bu sayının 1 milyon 935 bin 499’unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853’ünü de kadınlar oluşturuyor.

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 21 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 216 bin 890 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 353 bin 462 kişi ise kamp dışında il ve ilçelerde yaşıyor.

EN ÇOK SURİYELİ SIĞINMACI İSTANBUL’DA

Göç İdaresinin 21 Haziran 2018 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 563 bin 15 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 28 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 34 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il ise yüzde 96,26 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 515 kişi arttı.

Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 58 kişi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli yaşıyor. Adana ilinde kayıtlı Suriyeli sayısı Mayıs ayına göre 9 bin 225 kişi artarak Mersin’i geçti. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin’i yüzde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.

7 YILDA 55 BİN SURİYELİ TÜRK VATANDAŞI OLDU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, 2011’den bu yana, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığı alan kişi sayısı 55 bin 583. Bunlardan 25 bini 0-18 yaş grubunda yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Temmuz 2018 23:21 6 milyon Suriyeliyi her ak partili aile kişi başına bölerek evinde yedirsin,içirsin,giydirsin...Daha iyi Müslüman ve Ensar olurlar böylece...Benim verdiğim vergimle savaştan kaçan ve vatanlarını savunmayan korkakları ne hakla ülkemde barındırıyorsunuz?

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