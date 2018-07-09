Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kaza akıllara Türkiye'deki büyük tren kazalarını getirdi. Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları...

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları... 7 Ekim 1945 Erzincan, Bağıştan'da iki yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.