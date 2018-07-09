Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin dray olması sonucu altı vagonu raydan çıktı.

Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kaza akıllara Türkiye'deki büyük tren kazalarını getirdi. Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları...

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Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları... 7 Ekim 1945 Erzincan, Bağıştan'da iki yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

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Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları... 9 Ekim 1948 Ankara'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 38 vatandaş öldü, 103 kişi de yaralandı.

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Türkiye'deki büyük tren kazaları: 95 kişi ölmüştü!

Türkiye'de 1945'ten bugüne kadar yaşanan tren kazalarında 400'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin en büyük tren kazaları... 17 Mayıs 1952 Niğde, Ulukışla'da Yolcu treni raydan çıktı 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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