Türkiye’de yeni bir kuş türü tespit edildi

Gribaşlı Kızkuşu ilk defa Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri tarafından Samsun Kızılırmak Deltası’nda görüntülendi.

Çin’in kuzeydoğusu ile Japonya arasındaki bölgede üreyen bu kuşlar, Güney Asya’nın kuzeyinde Hindistan’ın kuzeydoğusu ile Kamboçya arasında ve Japonya’da Honşu Adası’nın güneyinde kışlıyor.35-37 cm civarında boyu olan Gribaşlı Kızkuşu daha önce Sri Lanka, Rusya, Avustralya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde görülerek kayıtlara geçmişti. Ancak Türkiye’nin yer aldığı Batı Palearktik’te ilk defa görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Türkiye’nin çok zengin bir tabii hayata sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şimdiye kadar ülkemizde 483 adet kuş türü tespit edilerek kayıt altına alınmıştı. Şimdi de Samsun Kızılırmak Deltası’nda görülen Gribaşlı Kızkuşu 484. kuş türü olarak kayda geçirildi. Bu kuş ile birlikte var olan tabii hayatımızın zenginliğine bir değer daha katıldı. Bu bizler için mutluluk verici bir durum.”

  • Hayvan Videoları 13 Mart 2018 11:34
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Türkiye’de yeni bir kuş türü tespit edildi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro