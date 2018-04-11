Türkiye'de yapılması gereken 25 muhteşem şey

Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır.

Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 şey... KIŞ AYLARINDA ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIK TUTMAK



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Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 şey...KIŞ AYLARINDA ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIK TUTMAK



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2 49

Türkiye'de yaşıyorsanız veya Türkiye'yi geziyorsanız, gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gerekenler vardır. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 şey...KIŞ AYLARINDA ÇILDIR GÖLÜ'NDE BALIK TUTMAK



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