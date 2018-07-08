Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

Niyetiniz yurtdışına çıkmak yerine, Türkiye'yi karış karış gezmek mi? Ama tam olarak bir tatil rotası belirleyemediniz mi? Sizin için Türkiye'de gezilmesi gereken yerleri derledik.

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

Niyetiniz yurtdışına çıkmak yerine, Türkiye'yi karış karış gezmek mi? Ama tam olarak bir tatil rotası belirleyemediniz mi? Sizin için Türkiye'de gezilmesi gereken yerleri derledik. TANRILARIN MEKANI NEMRUT; Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.


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Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KASABA: AMASRA; Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

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Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ; Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.


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Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer! İşte tatil rotanız

LİKYA'DA TARİH VE GİZEMİ BİRLİKTE GÖRÜN; Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.


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