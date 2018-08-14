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Türkiye'de kaç kişi iPhone kullanıyor 10 yılda Apple'a servet ödedik

Türkiye'de kaç kişi iPhone kullanıyor 10 yılda Apple'a servet ödedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot kararının ardından Türkiye'de ne kadar iPhone kullanıldığı merak konusu oldu. Türkiye'de 10 milyon kişi iPhone kullanırken, 10 yıldır Türkiye'den iPhone'a ödenen toplam para 24 milyar dolara ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 17:19 - Güncelleme: 14-08-2018 17:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından Türkiye'de gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

Apple'ın 2007 yılında ilk modelinin çıkardığı iPhone, Türkiye'de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple'ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda şu anda aktif olarak Türkiye'de ise iPhone kullanan 10 milyona yakın kişiye ulaşıldı. 

Araştırma kuruluşu Statcounter'ın Temmuz 2018 verilerine göre dünya akıllı telefon pazarında Apple'ın iPhone ile yüzde 19.4'lük pazar payı bulunurken, en büyük rakibi Güney Koreli Samsung'un payı ise yüzde 30.7 seviyesinde.

İPHONE TÜRKİYE'DE YÜZDE 16.5- SAMSUNG'UN YÜZDE 52.7
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, veriler Türkiye'deki mevcut durumun ise daha da çarpıcı olduğunu ortaya koyuyor. Temmuz 2018 itibariyle Apple'ın iPhone ile Türkiye'de Pazar payı yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Samsung'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 52.7'ye ulaşmış durumda.   

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DİĞERLER MARKALARIN PAYI
Statcounter'ın analizine göre Türkiye'deki mobil cihaz pazarında Samsung ve Apple'ı, yüzde 5'lik pay ile General Mobile, yüzde 5.2 ile LG, yüzde 4.9 ile Huawei ve yüzde 2'lik pay ile Vestel izliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'na göre Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı 79 milyonu, Türkiye'deki mobil operatörlerin açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre akıllı telefon kullanım oranı ise yüzde 70'leri aşmış durumda.

TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİ İPHONE KULLANIYOR 
Bu veriler üzerinden Apple'ın yüzde 16.5'lik pazar payı dikkate alındığında ise Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcının elinde iPhone olduğu ortaya çıkıyor.

İTHAL CEP FATURASININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ
Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

İPHONE'A 10 YILDA 24 MİLYAR DOLAR VERDİK
Sözkonusu bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyar doları buldu. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. 

Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye'de yüzde 16.5'luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29'luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Hasan 14 Ağustos 2018 18:07 Ben 4s - 5 - 6 plus ve x modellerini aldım. Ancak bundan sonra kesinlikle almam ve aldırmam.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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