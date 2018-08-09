Türkiye'de internet kullanımı yüzde 70'i geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıklarını açıkladı.

Türkiye'de internet kullanımı yüzde 70'i geçti

TÜİK’in bugün yayımladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na göre, bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 idi.

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Türkiye'de internet kullanımı yüzde 70'i geçti

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68,6 ve yüzde 80,4 iken, kadınlarda yüzde 50,6 ve yüzde 65,5 oldu. Rapora göre, 2018 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 83,8’i evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80,7 idi.

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Türkiye'de internet kullanımı yüzde 70'i geçti

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında yüzde 82,5 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 44,5’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 79,4’ü mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 78,3’tü.

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Türkiye'de internet kullanımı yüzde 70'i geçti

E-devlet kullanımı yüzde 46 oldu Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 45,6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 Mart) yüzde 42,4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı.

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