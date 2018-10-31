Türkiye’de ilk ve tek: Dijital Markalaşma Eğitimi

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye tarafından hazırlanan “Dijital Markalaşma Eğitimi (DME)”nin müfredatı dijital pazarlama ve marka yönetimi / iletişimi odağında bir içeriğe sahip. Eğitimin içerisinde “Dijital” ve “Markalaşma” ile ilgili 28 Konu yer alıyor. Böylesi kapsayıcı bir müfredata sahip eğitimin toplam süresi ise 150 saat. Sektör profesyoneli ve akademisyenlerden oluşan 6 eğitmen ile sektörün öncü firmalarının CEO ve yöneticilerinden oluşan 6 konuşmacı ile gerçekleşecek olan Dijital Markalaşma Eğitimi, bu yönleriyle Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Dijital Pazarlama Uzmanı, Marka Danışmanı, Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılan “Dijital Markalaşma”, dijital (dijital pazarlama) ve markalaşma(marka yönetimi) kavramlarının bütünleşik bir anlayışla yeniden yorumlanmasını temsil etmektedir. “Dijital Markalaşma Eğitimi (DME)” ise tıpkı kavramın özünde olduğu gibi dijital ve markalaşma olmak üzere bu 2 çatı kavramın içerisinde yer alan tüm süreç, uzmanlık ve kavramlara yönelik teorik ve pratik bilgiyi içeriyor.

DME, 3F Fenomeni’ne Uygun Olarak Hazırlandı: Branding Türkiye’nin misyonunu özetleyen 3F Fenomeni, Branding Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılarak literatüre kazandırılmıştır.

3F Fenomeni temelde 3 değeri barındırmaktadır Bunlar; “Fikir – Fayda – Farkındalık”tır. “Dijital Markalaşma Eğitimi (DME)”, müfredatı da 3F Fenomeni adı verilen disiplin doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır

Dijital Markalaşma Eğitimi: “Dijital Markalaşma”, dijital (dijital pazarlama) ve markalaşma (marka yönetimi) kavramlarının bütünleşik bir anlayışla yeniden yorumlanmasını temsil etmektedir. Bütünleşik pazarlama adı verilen çatı kavramın bir alt öğesi olan ve bu yönüyle çatı bir kavram olma özelliği taşıyan “dijital markalaşma”, Branding Türkiye, tarafından kavramsallaştırılmıştır. “Dijital Markalaşma” kavramına dair akademik ve sektörel bilgiyi içeren “Dijital Markalaşma Eğitimi (DME)”nin müfredatında; dijital pazarlama ve marka yönetimi ile ilgili tüm konu başlıkları yer almaktadır. Branding Türkiye, DME adlı konsept eğitimin tek hak sahibidir. Bu eğitim kapsamında dijital pazarlama ve marka yönetimi ile ilgili bütün disiplinler, sektör profesyoneli ve akademisyenlerden oluşan uzman bir ekip tarafından verilmektedir.