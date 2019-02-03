Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Leşleri böyle parçalıyor

Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "sakallı akbabalar" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi.

Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan "sakallı akbabalar" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi. Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İsli Mağara mevkisinde görülen bir çift sakallı akbaba, AA ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı. Twitter

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Yurtta yaşayan 4 akbaba türünden biri olan ve nadir bulunan sakallı akbabaların zeminden aldıkları kemikleri havalandıktan sonra kayalıklara bıraktığı ve parçalayarak yediği görüldü. Bir süre birlikte havada uçarak, bölgede beslenmeye çalışan akbabalar daha sonra gözden kayboldu. Twitter

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Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakallı akbaba"nın Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden en zor görüleni olduğunu belirtti. Sakallı akbabanın beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer aldığını anlatan Çoban, şu bilgileri verdi: Twitter

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