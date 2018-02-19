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Türkiye'de her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası

Türkiye'de her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, Türkiye’de her üç yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Tülay Kadıoğlu, hipertansiyona karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 21:39 - Güncelleme: 19-02-2018 21:39

Türkiye’de her üç yetişkinden birinde hipertansiyon göründüğünü kaydeden Kadıoğlu, “Türkiye’de her üç yetişkinden birinde görülen hipertansiyon, gerekli önlemler alınması durumumda önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor. Beslenme şekilleri, mevsim geçişleri, psikolojik durum ve kullanılan ilaçlar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hipertansiyon, yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabiliyor ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi gündeme geliyor” dedi.

"ENSEDEN BAŞLAYAN BAŞ AĞRISI EN BELİRLİ ŞİKAYET"
Uzman Dr. Kadıoğlu, “Kan basıncı yüksek olduğunda, özellikle enseden başlayan baş ağrısı, burun kanaması, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Tansiyon yüksekliği bazı kişilerde de hiçbir belirtiye yol açmayabilir ve kişinin günlük yaşamını sürdürmesine bir engel teşkil etmeyebilir. Hasta uzun yıllar hipertansiyon sorunu olduğunu bilmeden yaşayabilir. Ancak hastalık kontrol altına alınmadığında, özellikle böbrek, göz, kalp gibi organlar bu durumdan olumsuz etkilenir” dedi.

"ERKEKLER KADINLARA GÖRE DAHA FAZLA RİSK ALTINDA"
Hipertansiyonun yüzde 95’inin saptanabilen bir nedeni olmadığını ifade eden Dr. Tülay Kadıoğlu, “Yüzde 5 hastada sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan, altta yatan başka nedene bağlı kan basıncı yükselmesi görülmektedir. Hipertansiyon genellikle 35-50 yaşları arasında görülür. Erkekler tansiyon hastalığı açısından kadınlara oranla biraz daha risk altındadır. Genetik yine hipertansiyonda da önde gelen nedenlerin başındadır” diye konuştu.

"5 ALTIN KURALA DİKKAT EDEREK HİPERTANSİYONDAN KORUNABİLİRSİNİZ"
Hipertansiyondan korunma yollarını anlatan Uzman Dr. Kadıoğlu, şöyle devam etti: “Hipertansiyondan korunmak ya da hastalığı kontrol altına almak ise bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkündür. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra stres kontrolü gibi faktörler, tansiyon değerlerinin yükselmesini engeller. Bazı hastalar için ise doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile kan basıncı değerleri kontrol altına alınabilir. Hipertansiyona karşı tuzu azaltın, kilo verin, hareket edin, şekeri azaltın. Alkol kullananlarda yüksek tansiyon görülme sıklığı artar. Hipertansiyon hastalığı olanların da ilaçlarını düzenli kullanırken alkol miktarını da azaltarak kan basıncını dengede tutmaları mümkündür. Stres, uzun çalışma saatleri, masa başı çalışma düzeni ve düzensiz beslenme tansiyonu olumsuz etkiler. Çalışma hayatının stresi de göz önüne alındığında çalışanlar hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı sorunlar için risk altındadırlar. Stresten uzak bir yaşam sürmek birçok hastalık gibi hipertansiyon için de koruyucudur.”

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