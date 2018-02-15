Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi...

Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin ellerindeki Kırmızı Civa'yı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 25 gram Kırmızı Civa, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KIRMIZI CİVA EFSANESİ NEDİR?

Varlığı yıllardır tartışılan bir civa türevidir. Kırmızı Civa, son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak bilinir. Frenginin tedavisinde kullanılması için bazı ülkelerde deneylerde kullanıldı. 1913 yılında yapılan deneylerden bir sonuç alınamadı. 1980'li yıllarda efsane haline gelen Kırmızı Civa'nın Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu uzun menzilli nükleer füzelerde yön belirleme ve hedef ülkelerden gelen radar sinyallerini kesici olarak kullanıldığı iddia edildi.