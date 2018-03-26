Türkiye'de bulundu aslında çölde yaşıyor nesli tükenmek üzere

Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve 'dev kertenkele' adı da verilen çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak.

ÇÖL VARANI HAKKINDA

Çöl varanı, çöl ve yarı çöl alanlarda yaşayan canlılardır. En belirgin özellikleri; dillerinin uzun, ince ve uçlarının çatallı olmasıdır. Sırt bölgesinin rengi genel olarak sarımsı kahverengi ya da grimsi olur. Sırtta koyu kahverengi ya da siyah, enine şeritler bulunur. Gündüzleri aktiftir. Genel olarak diğer küçük kertenkeleler, kemiriciler, avlayabildikleri kuşlar ve sürüngen yumurtalarıyla beslenirler. Ayrıca, toprağı kazabilir ve ağaçlara tırmanabilirler. Dişileri bir defada 1012 kadar yumurta bırakabilirler. Boyları 100 cm (en fazla 130 cm) kadar olabilir.

Çöl varanı türü Kuzey Afrika’dan Güneybatı Asya’ya, Afganistan, Pakistan ve Kazakistan’a kadar yayılım gösterir. Türkiye’de ise Varanus griseus alt türü yaşamaktadır. Bu alt tür Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşamaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Şanlıurfa Birecik, Ceylanpınar, Şırnak Silopi’de yaşamını devam ettirmektedir.