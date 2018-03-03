Türkiye'de boşanan çift sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de boşanan çift sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Evlenen çiftlerin 2017 yılında yüzde 4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise; 2017 yılında yüzde 1,8 arttı. İşte kaba evlenme hızı, ortalama ilk evlenme yaş farkı başta olmak üzere evlenme ve boşanma istatistikleri...

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Türkiye'de boşanan çift sayısı arttı

Evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında %4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken 2017 yılında %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de boşanan çift sayısı arttı

Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,6 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt izledi.

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Türkiye'de boşanan çift sayısı arttı

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2017 yılında erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli oldu. Bu illeri 2,5 yaş ile Kastamonu izledi.

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