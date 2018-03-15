Türkiye'de bir ilk! Kitap görünümlü kütüphane

ARTVİN'de, Çoruh Üniversitesi'nde yapılan ve sıra dışı mimariyle dikkat çeken 6 katlı kitap görünümlü kütüphane hizmete açıldı.

Türkiye'de bir ilk! Kitap görünümlü kütüphane

ARTVİN'de, Çoruh Üniversitesi'nde yapılan ve sıra dışı mimariyle dikkat çeken 6 katlı kitap görünümlü kütüphane hizmete açıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hizmete açılan kütüphane projesi, mimari özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Masanın üzerinde üst üste dağınık halde duran kitaplar görünümündeki kütüphane binası görenlerin de ilgisini çekiyor. Hizmete açılan kitap şeklindeki kütüphanenin ışıklandırılması gece görünümüyle şehre ayrı bir hava katıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, hizmete açılan kütüphaneyi basın mensuplarına tanıttı.

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Türkiye'de bir ilk! Kitap görünümlü kütüphane

Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Tilki, 4 bin 500 metre kare alanda yer alan ve 6 kattan oluşan kütüphanede 30 binden fazla kitabın bulunduğunu belirterek dış mekan tasarımıyla kitap şeklinde olan kütüphanenin ilgi gördüğünü söyledi. Tilki, ?Bizim amacız burada öğrencilerin memnuniyetini arttırmak, ders çalışma imkanlarını kaynaklara ulaşma imkanlarını artırmak.Kütüphane içerisinde çok amaçlı konferans salonu yer alıyor. Kütüphanemizin en önemli özelliği, engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruz" dedi.

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Türkiye'de bir ilk! Kitap görünümlü kütüphane

Rektör Prof. Dr. Tilki bünyesinde 30 bin kitabı barındıran kütüphanenin toplam maliyetinin ortalama 12 milyon lirayı bulduğunu sözlerine ekledi. ARTVİN'de, Çoruh Üniversitesi'nde yapılan ve sıra dışı mimariyle dikkat çeken 6 katlı kitap görünümlü kütüphane hizmete açıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hizmete açılan kütüphane projesi, mimari özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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Türkiye'de bir ilk! Kitap görünümlü kütüphane

Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Tilki, 4 bin 500 metre kare alanda yer alan ve 6 kattan oluşan kütüphanede 30 binden fazla kitabın bulunduğunu belirterek dış mekan tasarımıyla kitap şeklinde olan kütüphanenin ilgi gördüğünü söyledi. Tilki, ?Bizim amacız burada öğrencilerin memnuniyetini arttırmak, ders çalışma imkanlarını kaynaklara ulaşma imkanlarını artırmak.Kütüphane içerisinde çok amaçlı konferans salonu yer alıyor. Kütüphanemizin en önemli özelliği, engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruz" dedi.

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