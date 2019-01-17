Türkiye'de bir ilk! İnsanlara uygulanıyordu sokak köpeğine takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 yaşındaki sokak köpeğinin rahatsızlığını fark eden hayvanseverler, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesine müracaat etti. Uzmanların yaptığı tetkikler sonucu köpeğe solunum stresi ve buna bağlı olarak konjestif kalp yetmezliği tanısı konuldu. Köpeğe endoskopi eşliğinde trakeal stent (soluk borusuna stent) uygulaması yapıldı.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu yöntemle soluk borusundaki daralma giderilen köpek, sağlığına kavuştu. Yapılan uygulamanın detayları hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural, “ öpeklerde ilerleyen yaşa bağlı olarak zaman zaman soluk borusunda çökmeler meydana gelebiliyor. Vakada ciddi bir solunum sıkıntısı ve buna bağlı olarak gelişen bir kalp yetmezliğiyle karşı karşıyaydık. Bize ilk geldiğinde ciddi bir solunum stresi ve soluk alış verişlerinde yoğun bir artış vardı."