Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

"FUAR GÜZEL GEÇİYOR": Dinçer, şöyle konuştu: "737-800 tipinde lisansım var. Daha sonra yangın helikopteri Mİ-8'e geçtim. Şu anda yangın operasyonlarında görev yapıyorum. Burada bu güzel etkinliğin içinde biz de bulunuyoruz. Şu anda herkes yangın söndürme helikopterimizi geziyor. Türkiye'de ilk defa olan bir havacılık fuarı bu. Şovların da olduğu büyük bir organizasyon. Biz de bu organizasyonun içinde buradayız. Pazar günü bizim de bir şovumuz olacak. Fuar güzel geçiyor. Herkes geliyor, helikopterimize bakıyor. Özellikle çocukların daha ilgili olduğunu görüyoruz."