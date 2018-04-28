Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, mesleğinin zorluklarına aldırmadan görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken "vahşi alev" olarak nitelendirdiği orman yangınlarını söndürmek için uçtuğunu belirtiyor.

Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a katılan Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan sivil ve askeri havacılık otoritelerinin yer aldığı Eurasia Airshow, değişik ülkelerden onlarca pilotu da bir araya getirdi.

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Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme pilotu "Ateş Kartalı" lakaplı Burcu Dinçer, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu fuara katıldı. Anadolu Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ankara'da sivil havacılık okulunda 2,5 yıl eğitim alıp pilot olan Dinçer, bir süre özel bir havayolu şirketinde çalıştıktan sonra yangın söndürme helikopteri pilotu olarak Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başladığını anlattı.

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Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

Yangın söndürme helikopteri pilotu olarak geçen yıl Antalya'ya atandığını ve o tarihten bu yana aralıksız görev yaptığını belirten Dinçer, havacılığa küçük yaşlarda karar verdiğini ve bu hayalini pilot olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktardı.

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Türkiye’de bir ilk! Helikopterlerden biri ona emanet

"FUAR GÜZEL GEÇİYOR": Dinçer, şöyle konuştu: "737-800 tipinde lisansım var. Daha sonra yangın helikopteri Mİ-8'e geçtim. Şu anda yangın operasyonlarında görev yapıyorum. Burada bu güzel etkinliğin içinde biz de bulunuyoruz. Şu anda herkes yangın söndürme helikopterimizi geziyor. Türkiye'de ilk defa olan bir havacılık fuarı bu. Şovların da olduğu büyük bir organizasyon. Biz de bu organizasyonun içinde buradayız. Pazar günü bizim de bir şovumuz olacak. Fuar güzel geçiyor. Herkes geliyor, helikopterimize bakıyor. Özellikle çocukların daha ilgili olduğunu görüyoruz."

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