Türkiye'de bir ilk: Gaziantep'te alzheimer hastaları için moral evi

Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alzheimer hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak gündüz yaşam merkezi kurulduğunu belirtti.

Şahin, “İl genelinde yaşayan alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmasını amaçlıyoruz. Dezavantajlı grupları toplumun bir parçası olarak gören anlayışı, çalışmalarımıza yansıtıyoruz. ‘Engelsiz Bir Gaziantep İçin’ Türkiye’de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığını kurarak, engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Gaziantep’te yaşayan alzheimer hastalarına el uzattık, ‘Moral Evi Projesi’yle farkındalık oluşturduk” dedi.

"DERDİMİZ İNSANI YAŞATMAK"

“Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz talimatla altyapı belediyeciliğini sona erdirdik, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyen insanı merkeze alan bir anlayışı uygulamaya başladık” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Bu anlamda yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç kim varsa devletin şefkatli yüzünü, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde göstermeye çalıştık. Derdimiz insanı yaşatmak. Eşrefi muhlukat olarak doğan herkes yaşamın en iyisine layıktır. Büyükşehir olarak, ‘Hoş Geldin Minik Hemşehrim Projesi’yle yeni doğan 3 bin 400 bebeğe dokunduk, onların yanında olduk. Çocuk kütüphanesiyle uygulamalı olarak çocuklara hayatı öğretiyoruz, Uslu ailesi bu anlamda bizlere örnektir. Hayat kitaplarla öğrenilmiyor, yaşamak lazım, yaşatmak lazım, hissetmek lazım. Büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Anası babası yaşlanırken ‘of’ bile demeyini öneren bir medeniyetten geliyoruz. O kadar önemli ki yaşlı duası. Ana, baba duası bizim yolumuzu aydınlatıyor. Buna inanmazsak, bunu yaşayamazsak, bunu başaramayız. ‘Veren el, alan eldenden üstün’ diyor medeniyetimiz, aynı Uslu ailesi gibi. Bu bakımdan bu şehir çok zengin. İnancımıza göre topraktan geldik toprağa gideceğiz. Başımıza kara toprağı döktükleri zaman iki şey kalıyor; hayırlı evlat ve yaşarken yaptığın iyilikler. Bu öğreniliyor öğretiliyor. Birileri öldürüyor, biz yaşatıyoruz. Her yaşın, bir güzelliği var. Gözlerin altındaki kırışıklıklar, saçlardaki beyazlar, insana büyük bir bilgelik, tecrübe ve hayat veriyor. Bilge insan, bir binanın çatı katından hayata bakar, onların baktığı yer bizim için çok kıymetli.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Engelsiz yaşam, engelsiz kent kurmak çok kıymetli artık yeni bir dönem var. Uzmanlaşma ve ihtisaslaşma. Hastalıkta uzmanlaşmada, sosyal politikalarda ve sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açtık. Down sendromlu çocukların istihdamıyla ilgili Mutlu Kafe açtık. Çölyak hastaları için sağolsun belediyelerimiz un veriyordu biz pastanesini açtık, Glutensiz Bir Başka Kafeyi açtık. Çölyak hasta sayısı gittikçe artıyor. Otistik çocuklar için Hasan Kalyoncu Üniversitesi’yle birlikta otistik merkezi açtık. Bugün burada Uslu ailesyle birlikte Alzheimer Hastaları için Moral Evi’ni açıyoruz. Burada önemli olan alzheimer hastalığını durdurmak, yavaşlatmak. Beyindeki uçuk olarak tanımlanan alzheimer, zamanla unutkanlığa neden oluyor, hastalar, evin yolunu unutuyor, evlatlarını unutuyor. Her hastalık bir sonuçtur. Bu merkezde koruyucu, önleyici tedbirler var, bilim var, hayır var, devlet var, millet var, hepsinden önemlisi yükselen kat kat dua var.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteter Yardımcısı Dr. Serdar Tolay, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi hakkında bilgi verdi, Tolay, “Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katmayı, hasta yakınlarını desteklemeyi ve bu alandaki ihtiyacın bilinciyle örnek olduk. Alzheimer hastalarını, gündüz bakımlarını yaparak hasta yakınlarının bir nebze olsun nefes almalarını amaçlıyoruz. Hastalığın ilerleme hızını yavaşlatarak, bireylerin aktif yaşlanmasına katkı sunacağız” dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer ve Ahmet Uzer ise, Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin önemine değinerek, merkezin yapımında katkı sunan hayırsever Uslu ailesine teşekkür etti.

Uslu ailesi adına Beyhan Uslu da, babalarından her zaman hayırlı işlerde yer almaların konusunda öğüt aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt vereceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından başkan Fatma Şahin ve protokol, Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’ni açılış kurdelasını kesti, merkezi gezdi, yaşlılarla hasbihal etti.

MERKEZDE NELER VAR?

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde, Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına uygun, bariyersiz bir yapı olarak tadilatı yapıldı. Bununla birlikte ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı salonu, hobi bahçesi, spor odası, müzik odası, el sanatları atölyesi, hem hasta hem de hasta yakınlarının kullanabileceği fiziksel aktivite alanı, içeride hastalar için yürüme tırabzanı, merkez içerisinde yürüyüş yolu, tam teçhizatlı acil müdahale odası, hastalığa uygun oyunlar, Alzheimer hastaları için önem arz eden mavi ve turuncu renkler bina içerisinde kullanılarak hastalar için güvenli ortamlar oluşturuldu.