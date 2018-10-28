  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'de bir ilk: Gaziantep'te alzheimer hastaları için moral evi

Türkiye'de bir ilk: Gaziantep'te alzheimer hastaları için moral evi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 'Moral Evi Projesi' kapsamında yaptırılan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Türkiye’de, yerel yönetimler düzeyinde bir ilke daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açmış oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-10-2018 17:59 - Güncelleme: 28-10-2018 17:59

Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,  Alzheimer hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak gündüz yaşam merkezi kurulduğunu belirtti.

Şahin, “İl genelinde yaşayan alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmasını amaçlıyoruz. Dezavantajlı grupları toplumun bir parçası olarak gören anlayışı, çalışmalarımıza yansıtıyoruz. ‘Engelsiz Bir Gaziantep İçin’ Türkiye’de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığını kurarak, engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Gaziantep’te yaşayan alzheimer hastalarına el uzattık, ‘Moral Evi Projesi’yle farkındalık oluşturduk” dedi.

"DERDİMİZ İNSANI YAŞATMAK"

“Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz talimatla altyapı belediyeciliğini sona erdirdik, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyen insanı merkeze alan bir anlayışı uygulamaya başladık” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Bu anlamda yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç kim varsa devletin şefkatli yüzünü, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde göstermeye çalıştık. Derdimiz insanı yaşatmak. Eşrefi muhlukat olarak doğan herkes yaşamın en iyisine layıktır. Büyükşehir olarak, ‘Hoş Geldin Minik Hemşehrim Projesi’yle yeni doğan 3 bin 400 bebeğe dokunduk, onların yanında olduk. Çocuk kütüphanesiyle uygulamalı olarak çocuklara hayatı öğretiyoruz, Uslu ailesi bu anlamda bizlere örnektir. Hayat kitaplarla öğrenilmiyor, yaşamak lazım, yaşatmak lazım, hissetmek lazım. Büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Anası babası yaşlanırken ‘of’ bile demeyini öneren bir medeniyetten geliyoruz. O kadar önemli ki yaşlı duası. Ana, baba duası bizim yolumuzu aydınlatıyor. Buna inanmazsak, bunu yaşayamazsak, bunu başaramayız. ‘Veren el, alan eldenden üstün’ diyor medeniyetimiz, aynı Uslu ailesi gibi. Bu bakımdan bu şehir çok zengin. İnancımıza göre topraktan geldik toprağa gideceğiz. Başımıza kara toprağı döktükleri zaman iki şey kalıyor; hayırlı evlat ve yaşarken yaptığın iyilikler. Bu öğreniliyor öğretiliyor. Birileri öldürüyor, biz yaşatıyoruz. Her yaşın, bir güzelliği var. Gözlerin altındaki kırışıklıklar, saçlardaki beyazlar, insana büyük bir bilgelik, tecrübe ve hayat veriyor. Bilge insan, bir binanın çatı katından hayata bakar, onların baktığı yer bizim için çok kıymetli.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Engelsiz yaşam, engelsiz kent kurmak çok kıymetli artık yeni bir dönem var. Uzmanlaşma ve ihtisaslaşma. Hastalıkta uzmanlaşmada, sosyal politikalarda ve sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açtık. Down sendromlu çocukların istihdamıyla ilgili Mutlu Kafe açtık. Çölyak hastaları için sağolsun belediyelerimiz un veriyordu biz pastanesini açtık, Glutensiz Bir Başka Kafeyi açtık. Çölyak hasta sayısı gittikçe artıyor. Otistik çocuklar için Hasan Kalyoncu Üniversitesi’yle birlikta otistik merkezi açtık. Bugün burada Uslu ailesyle birlikte Alzheimer Hastaları için Moral Evi’ni açıyoruz. Burada önemli olan alzheimer hastalığını durdurmak, yavaşlatmak. Beyindeki uçuk olarak tanımlanan alzheimer, zamanla unutkanlığa neden oluyor, hastalar, evin yolunu unutuyor, evlatlarını unutuyor. Her hastalık bir sonuçtur. Bu merkezde koruyucu, önleyici tedbirler var, bilim var, hayır var, devlet var, millet var, hepsinden önemlisi yükselen kat kat dua var.” 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteter Yardımcısı Dr. Serdar Tolay, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi hakkında bilgi verdi, Tolay, “Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katmayı, hasta yakınlarını desteklemeyi ve bu alandaki ihtiyacın bilinciyle örnek olduk. Alzheimer hastalarını, gündüz bakımlarını yaparak hasta yakınlarının bir nebze olsun nefes almalarını amaçlıyoruz. Hastalığın ilerleme hızını yavaşlatarak, bireylerin aktif yaşlanmasına katkı sunacağız” dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer ve Ahmet Uzer ise, Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin önemine değinerek, merkezin yapımında katkı sunan hayırsever Uslu ailesine teşekkür etti.

Uslu ailesi adına Beyhan Uslu da, babalarından her zaman hayırlı işlerde yer almaların konusunda öğüt aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nin yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt vereceğini sözlerine ekledi. 

Konuşmaların ardından başkan Fatma Şahin ve protokol, Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’ni açılış kurdelasını kesti,  merkezi gezdi, yaşlılarla hasbihal etti.

MERKEZDE NELER VAR?

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde, Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına uygun, bariyersiz bir yapı olarak tadilatı yapıldı. Bununla birlikte ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı salonu, hobi bahçesi, spor odası, müzik odası, el sanatları atölyesi, hem hasta hem de hasta yakınlarının kullanabileceği fiziksel aktivite alanı, içeride hastalar için yürüme tırabzanı, merkez içerisinde yürüyüş yolu, tam teçhizatlı acil müdahale odası, hastalığa uygun oyunlar, Alzheimer hastaları için önem arz eden mavi ve turuncu renkler bina içerisinde kullanılarak hastalar için güvenli ortamlar oluşturuldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'de bir ilk: Gaziantep'te alzheimer hastaları için moral evi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro