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Türkiye'de 7 kişiye 1 arabaya düşüyor

Türkiye'de 7 kişiye 1 arabaya düşüyor

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1otomobil düşüyor. En çok aracın yer aldığı il İstanbul olurken en az aracın olduğu ilin ise Hakkari olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 03:48 - Güncelleme: 31-10-2018 03:48

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama araba sayısını inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye 1 arabaya düştüğü görüldü.

EN ÇOK ARAÇ İSTANBUL’DA 
Ankara'da ise bu ortalamanın 4 kişiye bir araba şeklinde olduğu saptanırken, İstanbul'da 5 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi. Bununla birlikte Türkiye'de en çok otomobilin 2 milyon 755 bin 250 adet ile İstanbul'da olduğu kaydedildi. 

EN AZ İSE HAKKARİ’DE
Veriler en son açıklanan 2017 yılına ait iken, nüfusa oranla otomobil sayısı en az olan il Hakkâri olarak belirlendi. Böylelikle nüfusu 267 bin 813 olan Hakkâri'de 131 kişiye bir otomobil düştüğü tespit edildi. Hakkâri'den sonra ise kişi başına düşen en az otomobil sayısı Tunceli ve Ardahan'da görüldü.

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