Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!

Dün akşam Türkiye'de 8 eve şehit ateşi düştü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi. TSK’dan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."