Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!

Dün akşam Türkiye'de 8 eve şehit ateşi düştü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi. TSK’dan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 8 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınarak Hatay Havaalanı'ndan memleketlerine gönderildi.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesinin bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Solo Türk amblemi taşıyan kargo uçağı, Kastamonu Havalimanı'na indi. Burada Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar karşıladı.
DÜĞÜNÜ AFRİN HAREKÂTI İÇİN ERTELEMİŞ: Havalimanında şehit eşinin cenazesini karşılayan Rukiye Demirel gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi’nde resmi nikâhlarının kıyıldığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018'de yapacakları öğrenildi.
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