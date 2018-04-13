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Türkiye ve Rusya imzayı attı: Hedef 6 milyon!

Türkiye ve Rusya imzayı attı: Hedef 6 milyon!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Bu yıl 6 milyon civarında Rus vatandaşını en üst düzeyde ağırlamak için bütün hazırlıkları sektör ve paydaşlarımızla tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 22:34 - Güncelleme: 13-04-2018 22:34

Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde yapıldı.  Forumun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Nikolay Korolev arasında "2018-2019 Turizm Eylem Planı" imzalandı.

Arısoy, yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya Misafirperverlik Forumu'nun çok verimli geçtiğini söyledi.

6 MİLYONA HAZIRLIK

Türkiye ve Rusya arasında derin ve gelişmiş ilişki bulunduğunu belirten Arısoy, bu forumun ilişkilere renk kattığını dile getirdi.  Geçen yıl Türkiye'nin çok sayıda Rusya Federasyonu vatandaşını ağırladığını, bundan da memnun olduklarını ifade eden Arısoy, "Bu yıl 6 milyon civarında Rus vatandaşını en üst düzeyde ağırlamak için bütün hazırlıkları sektör ve paydaşlarımızla tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Korolev de Antalya'nın dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırladığını, Rus turistlerin kente akın ettiklerini anlattı. Antalya'da turizm sezonunun açıldığını belirten Korolev, şunları kaydetti:

VİZE KONUSU

"Rus turistler, Antalya’yı oldukça seviyor. Ortak amacımız, Rus turistlerin güvenliğini sağlamak. Aldıkları hizmetin kaliteli olmasını sağlamak ve çözüm getirmek. Bizim ana amacımız turistlerimizin karşılaşabileceği sorunları en aza indirgeyerek bu sorunlar ortaya çıktığı zaman önceden çözmektir. Türk meslektaşlarımız bunun için elinden geleni yapacaktır. İkinci önemli konu ise iki ülke arasında turistlerin her türlü desteği arkasına alması. Bizim ortak çalışmalarımız ve emeğimiz sonucu bu sorunların tamamı çözülecektir. Bu süreçte karşılaşabileceğimiz bütün sorunlar ortadan kaldırılacaktır. Özellikle de vize konusu çözüme kavuşacaktır.”

İmza töreni sonrası Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık ve Tüm Rusya Turistler Birliği Başkanı Dmitry Davydenko arasında da iş birliği anlaşması imzalandı. 

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