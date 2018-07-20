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Hollanda ile Türkiye barıştı! NATO vesile oldu ilk adımı bakın kim attı

Hollanda ile Türkiye barıştı! NATO vesile oldu ilk adımı bakın kim attı

TÜRKİYE ile Hollanda arasında 1.5 yıldır süren kavga bitti. Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. İki ülke ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. İlk adım karşılıklı büyükelçilerin atanması olacak.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 14:26 - Güncelleme: 20-07-2018 15:44

Türkiye ile Hollanda arasındaki yüksek gerilimi bitirme adına önemli bir gelişme yaşanıyor. Her iki ülke yönetimi ilişkileri normalleştirme kararı alırken sürpriz gelişmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi. Görüşmeden sonra ilk adımı Hollanda Dışişleri bakanı insiyatif alarak attı.

Hollandalı bakandan mektup geldi

Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

-"Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.

Karşılıklı büyükelçiler atanacak : -Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık.

Hollandalı bakan Türkiye'ye gelecek : Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur."           

Hollanda'da 450 bin Türk var : Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

HOLLANDA - TÜRKİYE KRİZİ NEDEN ÇIKMIŞTI ? : Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Selman 20 Temmuz 2018 15:33 Bu olaydan sonra bizzat hakarete maruz kalıp nene hatun adını alan bakan hanım ne diyecek çok merak ediyorum. Bu arada muhalif diye topa tutacaklara söylüyorum Akpartiliyim.

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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