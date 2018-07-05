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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Türkiye'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türk ve Azerbaycan diaspora kurumlarının ortak faaliyet göstermesi konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 18:21 - Güncelleme: 05-07-2018 18:21

Bakü'de Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Muradov, göreve atandığı 2,5 ay içinde yaptığı faaliyetler konusunda bilgi verdi. İlk ziyaretini 22-26 Mayıs tarihlerinde kardeş ülke Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Muradov, hem Türk yetkililerle hem de Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılarla görüştüğünü bildirdi.

Rusya Federasyonu Astrahan eyaletini ve Gürcistan'ı da ziyaret ettiğini dile getiren Muradov, "50'den fazla ülkede Azerbaycan diasporası faaliyet gösteriyor. Tüm Azerbaycanlılar bir olmalı ve toprak bütünlüğünün sağlanması için çalışmalıdır. Başlıca tek görevimiz var. Birleşmeliyiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nerede olurlarsa olsunlar Azerbaycanlı olduklarını unutmaması lazım. Birlikte çalışırsak başaramayacağımız iş yok." dedi.
 
''ERMENİ LOBİSİNE CİDDİ DARBELER İNDİRECEĞİZ''

Muradov, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların kendilerini vatanında hissettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türk ve Azerbaycan diaspora kurumlarının ortak faaliyet göstermesi konusunda mutabakat sağladık. Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da huzur ve istikrar var. Bu huzur ve istikrarı korumamız lazım. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar çok rahat. Bunun için Türk yetkililere teşekkür ederim. Orada yaşayan vatandaşlarımız birçok alanda başarılara imza attı. Bu da Türk devletinin onları kendi vatandaşları olarak görmesi ve destek olması sayesinde oldu."

Ermeni lobisinin Türkiye ve Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinden de bahseden Muradov, "Azerbaycan toprakları işgal altındadır. Ermeni lobisi ve destekçilerine yakın zamanlarda ciddi darbeler indireceğiz. Ermeni lobisini uyarıyorum." ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin yeni internet sitesi ve logosu ile Azerbaycan online diaspora haritasının tanıtımı da yapıldı.

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