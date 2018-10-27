Türkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor!

Şehit jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU: Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişleri okundu ardından dua edildi.​Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in şehit olduğu haberi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Beldesi Çankaya Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Nihat, anne Durdane ve eşi Büşra Dikmen, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti.

TOROSLAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ: Uzman Çavuş Asım Türkel'in acı haberini de Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer verdi. Şehidin babası Hasan Türkel ve annesi Sebahat Türkel, gözyaşlarını tutamadı. Türk bayraklarıyla donatılan şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatan üzerinde emelleri olan hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun, Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin, baş sağlığı diliyoruz. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, bu güzel vatan uğrunda çeşitli emelleri olan hainlere fırsat vermesin, şehitlerimizin tekrar mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi. Konuşmanın ardından, şehitlerin cenazeleri memleketleri Mersin'e uğurlandı.

  • Güncel 27 Ekim 2018 13:42
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