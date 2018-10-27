Türkiye Tunceli şehitlerine ağlıyor! Valilikten flaş açıklama

Şehit jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU: Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişleri okundu ardından dua edildi.Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in şehit olduğu haberi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Beldesi Çankaya Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Nihat, anne Durdane ve eşi Büşra Dikmen, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti.
TOROSLAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ: Uzman Çavuş Asım Türkel'in acı haberini de Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer verdi. Şehidin babası Hasan Türkel ve annesi Sebahat Türkel, gözyaşlarını tutamadı. Türk bayraklarıyla donatılan şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.
VALİLİKEN AÇIKLAMA: Öte yandan Tunceli Valiliği, 2 askerin şehir olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Olumsuz hava şartları nedeniyle havadan tahliye gerçekleştirlemedi. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. sarp arazi nedeniyle havadan görüş mesafesinin kısıtlı olması sebebiyle havadan tahliye yapılamadı.''
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