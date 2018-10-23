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Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa birincisi oldu!

Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa birincisi oldu!

Yapılan bir araştırmada hayatımızın bir parçası haline gelen Instagram, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya uygulamalarını en çok kullanan ülkeler açıklandı. Rapora göre Avrupa'da sosyal medyayı en çok seven ülke Türkiye oldu.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:00 - Güncelleme: 23-10-2018 14:00

Ajans Press, ülkelerin sosyal medya kullanımı oranları hakkında yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in We Are Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye’nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa’nın birincisi olduğunu görmekteyiz.

Dünyada ise Filipinler lider
Dünya genelinde bakıldığında, en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olarak kaydedildi. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya oldu.


Twitter zirvede!
Konuyla ilgili gerçekleştirilen medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 başından beri gerçekleştirilen incelemede, sosyal medya ile ilgili 151 bin 968 haber çıkışı tespit edildi.


Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sosyal medyanın haber almada iyi bir kaynak olarak kullanıldığı ve daha çok bağımlılık haberleriyle konuşulduğu görüldü. Sosyal medya içerisinde ise hakkında en çok haber yapılan mecranın ise 31 bin 23 haberle Twitter olduğu açıklandı.

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