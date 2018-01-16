Türkiye son sözünü söylemişti: Rusya listeyi hazırladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından üç ay önce ortaya atılan ve geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin son sözünü söyleyerek PYD katılımı hariç destek gören 29-30 Ocak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcı listesinin hazırlandığı bildirildi.

Listenin hazırlandığını Astana sürecine katılan muhalefet temsilcileri tarafından da doğrulandığı belirtilen haberde, “Kongreye kimlerin davet edileceği listeleri üzerinde çalışmalar dün tamamlandı. Yarın dağıtımına başlanacak” dendi.

RUSYA "DİKKATE ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Rusya lideri Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, listenin şekillenmesi sürecinde Türkiye’nin çekincelerini dikkate alacaklarını ve PYD’nin katılımına izin verilmeyeceğini geçtiğimiz yıl sonunda açıklamıştı.